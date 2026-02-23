Kramer imitó a Boric y la Quinta Vergara se llenó de pifias

Sonoras pifias se escucharon en la Quinta Vergara cuando el comediante Stefan Kramer imitó al Presidente Gabriel Boric.

Apenas comenzó su mención, el Monstruo se manifestó con abucheos, los cuales se extendieron durante toda la imitación del mandatario.

"Gracias por el apoyo, ya me va quedando poco", dijo Kramer con el tono de Boric, mientras las pifias no cesaban.