La divertida interacción entre Emilia Dides y Asshka Sumathra en Viña 2026

Una divertida interacción se produjo entre Emilia Dides y Asshka Sumathra durante la actuación de esta última en Viña 2026.

Con un show íntimo, cercano y conversado, Asshka Sumathra desplegó todo su oficio en los escenarios y logró conectar inmediatamente con el público.

Una de las "víctimas" de su rutina fue la ex Miss Universo Chile Emilia Dides, quien interactuó con la comediante al ser mencionada. "¿Vieron a la Emilia Dides que tuvo guagua hace dos semanas? Está más flaca que antes", comenzó diciendo Asshka Sumathra.

Rápidamente la cantante, que se encontraba entre el público, fue enfocada y saludada por Sumathra. "Hagámoslo todos... Emilia Dides, Chileee", dijo Asshka Sumathra, pidiéndole al público que repita la icónica frase de Dides.

"Pero no ganó", remató Asshka Sumathra, desatando las risas del público y de la misma Emilia Dides.