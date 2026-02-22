Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Mega desmiente salida de Rafael Araneda del Festival de Viña: "No se ha abordado el tema"

Autor: Redacción Cooperativa

En los últimos días circuló el rumor de que José Antonio Neme asumiría la conducción en los próximos dos años.

A través de un comunicado Mega desmintó que Rafael Araneda vaya a dejar la conducción del Festival de Viña del Mar, al menos por ahora.

En los últimos días circuló el rumor de que la organización había fichado a José Antonio Neme para sumarse a la conducción junto a Karen Doggenweiler para las ediciones de 2027 y 2028.

Sin embargo, Mega señaló que la decisión sobre esas versiones de Viña "no se ha abordado y que, como es habitual, todas las evaluaciones en torno al evento se realizan una vez finalizado este".

La decisión será analizada en su momento por la Comisión Organizadora del certamen, conformada por Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar.

