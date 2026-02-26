Mon Laferte invitó a Akriila y Javiera Electra a emotiva versión de "Pa' dónde se fue" en Viña 2026

La cantante Mon Laferte subió al escenario a las cantantes Akriila y Javiera Electra para una emotiva versión de su tema "Pa' dónde se fue" en Viña 2026.

El tema, incluído en su álbum "La Trenza", habla sobre el abandono paterno que sufrió la chilena. Coincidentemente Akriila cuenta con "carta a mi papá", un tema que toca una temática similar.

Si bien ese tema no sonó en esta intepretación, tanto Akriila como Javiera Electra aportaron una solemnidad única a la canción de Mon Laferte, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche.