Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.8°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Mon Laferte invitó a Akriila y Javiera Electra a emotiva versión de "Pa' dónde se fue" en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tema habla sobre el abandono paterno que sufrió la cantante.

Mon Laferte invitó a Akriila y Javiera Electra a emotiva versión de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Mon Laferte subió al escenario a las cantantes Akriila y Javiera Electra para una emotiva versión de su tema "Pa' dónde se fue" en Viña 2026.

El tema, incluído en su álbum "La Trenza", habla sobre el abandono paterno que sufrió la chilena. Coincidentemente Akriila cuenta con "carta a mi papá", un tema que toca una temática similar.

Si bien ese tema no sonó en esta intepretación, tanto Akriila como Javiera Electra aportaron una solemnidad única a la canción de Mon Laferte, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada