Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Pancho Saavedra envió saludo a Asshka Sumathra en la previa a su debut en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exanimador del Festival compartió una antigua foto junto a la comediante.

El exanimador del Festival de Viña del Mar, Francisco Saavedra, envió un cariñoso saludo a la comediante Asshka Sumathra en la previa a su debut en el certamen viñamarino.

Con una antigua foto en la que aparecen compartiendo "con los amigos entrañables de toda la vida", Saavedra quiso saludar y desearle éxito a la comediante.

"Entrañables noches de carrete y locura en el Fausto. Hoy haces historia, eres el primer transformista en llegar a la Quinta Vergara con tus historias y tu humor. Que la Francis Francoise te de su fuerza", escribió Pancho Saavedra, recordando al fallecido transformista.

Asshka Sumathra está encargada del número de humor de la cuarta jornada de Viña 2026.

