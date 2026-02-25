Pancho Saavedra envió saludo a Asshka Sumathra en la previa a su debut en Viña 2026

El exanimador del Festival de Viña del Mar, Francisco Saavedra, envió un cariñoso saludo a la comediante Asshka Sumathra en la previa a su debut en el certamen viñamarino.

Con una antigua foto en la que aparecen compartiendo "con los amigos entrañables de toda la vida", Saavedra quiso saludar y desearle éxito a la comediante.

"Entrañables noches de carrete y locura en el Fausto. Hoy haces historia, eres el primer transformista en llegar a la Quinta Vergara con tus historias y tu humor. Que la Francis Francoise te de su fuerza", escribió Pancho Saavedra, recordando al fallecido transformista.

Asshka Sumathra está encargada del número de humor de la cuarta jornada de Viña 2026.