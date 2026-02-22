Tópicos: Magazine | Festival de Viña
Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este domingo 22
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La versión número 65 del certamen comenzará este domingo.
Este domingo 22 de febrero se dará inicio a la edición 65 del Festival de Viña del Mar, evento que se extenderá hasta el viernes 27 en la emblemática Quinta Vergara.
El certamen, organizado por la alianza Mega-Bizarro, contará nuevamente con la animación de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
La primera noche del certamen comenzará a las 21:30 horas y será transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.
También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.