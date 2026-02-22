Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este domingo 22

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La versión número 65 del certamen comenzará este domingo.

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este domingo 22
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este domingo 22 de febrero se dará inicio a la edición 65 del Festival de Viña del Mar, evento que se extenderá hasta el viernes 27 en la emblemática Quinta Vergara. 

El certamen, organizado por la alianza Mega-Bizarro, contará nuevamente con la animación de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

La primera noche del certamen comenzará a las 21:30 horas y será transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este domingo 22 en Viña 2026?

  • Gloria Estefan
  • Competencia Folclórica: Chile, México, España
  • Stefan Kramer
  • Competencia Internacional: Argentina, España, Ecuador
  • Matteo Bocelli 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada