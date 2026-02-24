Rafael Araneda desató risas con chiste sin censura en comerciales de Viña 2026

El animador Rafael Araneda hizo reír a la Quinta Vergara durante la segunda jornada de Viña 2026.

Mientras la transmisión se encontraba en una pausa comercial, el conductor y Karen Doggenweiler salieron a escena para hablar con el público, registros que fueron compartidos por los asistentes al evento.

En este contexto, el comunicador aprovechó la oportunidad para lanzar un chiste "sin censura".

"Me lo contó hoy día el rey del chiste corto, Álvarito Salas", afirmó Araneda, pidiendo "que no se viralice".

Posteriormente, el animador le dice a su compañera: "Tengo un chiste de esos que te gustan a ti, pero puede ser terrible".

"Tengo un amigo tan ansioso, pero tan ansioso que el otro día me preguntó la hora, yo le dije las 10:30 y me respondió: 'chú.... entonces", remató, desantando una ola de risas en el recinto viñamarino.