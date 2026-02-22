¿Rafael Araneda dice adiós a Viña? Organización no renovaría su contrato para 2027

El animador Rafael Araneda diría adiós a la conducción del Festival de Vña del Mar en esta edición 2026.

De acuerdo a The Clinic, la organización del certamen habría decidido no extender el contrato que vinculaba al comunicador con el evento, información que que ya fue comunicada a nivel interno.

No obstante, la situación de su compañera Karen Doggenweiler es distinta, ya que fuentes internas señalaron que la periodista seguirá al frente del festival por al menos dos años más.

En tanto, José Antonio Neme, compañero de Doggenweiler en el matinal "Mucho Gusto", se perfila como un posible sucesor en la conducción del evento, luego de que, según supo el citado medio, manifestara en conversaciones internas su interés en asumir la animación del festival.

Por su parte, la Comisión Organizadora del certamen -conformada por Mega, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar- ha afirmado que la "situación no se ha abordado", por lo que la continuidad del exconductor de "Rojo" seguiría en evaluación.

"Frente a las informaciones publicadas sobre una supuesta decisión respecto a la animación del Festival de Viña por el periodo 2027/2028, la Comisión Organizadora del certamen, conformada por Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar, reitera que esa situación no se ha abordado y que, como es habitual, todas las evaluaciones en torno al evento se realizan una vez finalizado este", declararon.

De concretarse estas especulaciones, Araneda -que condujo el festival por primera vez entre 2011 y 2018, cuando la organización estaba a cargo de Chilevisión- diría adiós a la Quinta Vergara el viernes 27 de febrero, poniendo fin a su etapa en la actual era de Mega.