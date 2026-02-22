Rodrigo Villegas adelanta su tercer paso por el Festival de Viña: "Hay sorpresas"

El comediante Rodrigo Villegas adelantó algunos detalles de lo que será su presentación en el Festival de Viña 2026.

En la conferencia de prensa previa al show, el humorista aseguró que "la dinámica del show es que yo propongo un viaje para que la gente lo pase bien, un viaje bien nostálgico dentro de mi playlist. Así se llama el show: 'Playlist, un viaje necesario'".

"Hay sorpresas, pero la idea es que la gente lo pase bien. Esto es un regalo para la gente. La intención de este espectáculo era transformar una válvula de escape para el público, porque estamos en una realidad muy rara (...) No hay nadie que le de una válvula de escape, decir 'quiero olvidarme un poco de todo y vivir el presente'", detalló.

Respecto a la actualización del humor, Villegas señaló que "en el humor siempre hay una víctima, o si no, no seria humor. Y en este caso, la víctima soy yo, a mí me pasan las cosas. Y a través de eso la gente se identifica".

La competencia con CHV

Asimismo, el intérprete de Blondon Boys abordó la "competencia" con Dino Gordillo y sus otros colegas que estarán presenntes en el Festival de Comedia de CHV.

"Me encanta que haya trabajo para los comediantes y todos mis colegas (...) Pero así como de competencia, competir con otros colegas, no lo veo así. Creo que todos hacemos un trabajo muy lindo, muy complicado en este país, porque la gente no ve la trastienda del comediante y del costo psicológico que puede haber", declaró.

Y añadió: "A mí me encanta que haya este tipo de buffet de comediantes. Coméntenlo en buena onda, los comediantes vienen, hacen su trabajo y se preparan, creo que no es justo que alguien les tiré malos comentarios por eso".

Cabe mencionar que Villegas subirá a la Quinta Vergara por tercera vez este lunes 23, jornada en la que también estarán Bomba Estéreo y Pet Shop Boys.