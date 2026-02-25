"¡Es Lily!": Padre de integrante de NMIXX celebró triunfo en Viña e invitó a la alcaldesa a Australia

La presentación del grupo surcoreano NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo marcó un hito para el K-pop en la Quinta Vergara, sino que también generó una entusiasta reacción desde Australia, ya que Bruce Morrow, padre de Lily, siguió el espectáculo a la distancia y compartió en sus redes su emoción por el triunfo del grupo.

Horas antes del show, el padre de la cantante manifestó: "¡¡¡Estamos muyyyy listos!!!! ¿¿¿Quién más está listo para entretenimiento de primera clase de NMIXX??????", escribió en la descripción de una foto donde aparece junto a su perro observando la televisión.

Minutos después, cuando el grupo se preparaba para salir al escenario, añadió en un video donde le grita a su perro con emoción: "¡Es Lily, es Lily!", acompañado de la descripción: "Nos estamos volviendo locos.... Vamos. ¡¡¡Están justo detrás del escenario!!".

Tras la actuación, publicó un mensaje celebrando el desempeño de las artistas y los premios obtenidos: "Una actuación increíble esta noche en Viña del Mar y ganar los dos premios principales, las Gaviotas de Oro y Plata, es la guinda de la torta. ¡También felicitaciones a Lily por su español durante toda la noche, tan orgulloso!".

Además, Morrow se refirió a la bienvenida que el grupo tuvo por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien las invitó al Palacio Vergara: "No tengo un palacio para mostrarle a Macarena Ripamonti (Alcaldesa de Viña del Mar), pero como papá de Lily sí tengo a la madre naturaleza en todo su esplendor en Marysville, así que me encantaría tener la oportunidad de devolver el favor".

La alcaldesa no ha respondido a la invitación del padre. Sin embargo, no sería extraño que lo hiciera eventualmente, ya que se especula que también sería parte de los NSWER, nombre del fandom del grupo, tras aparecer en el certamen con el lightstick oficial de la agrupación.