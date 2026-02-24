"Fue un antes y un después": Juanes vuelve a la Quinta Vergara por cuarta vez

Con cuatro presentaciones previas, Juanes regresa esta noche al Festival de Viña del Mar para presentar su nuevo álbum "Juan Esteban" y repasar sus grandes éxitos en la Quinta Vergara. "Estoy muy emocionado desde el primer momento que me enteré de que me iban a invitar al festival", confesó en la conferencia de prensa previa al certamen.

"Para mí es un honor inmenso estar aquí en el festival y estar en Chile", expresó el cantante, quien además evocó su primera participación: "La primera vez que vine al festival, que fue en el año 2002, creo, por ahí, fue para mí como un antes y un después".

Sobre el espectáculo, adelantó: "Hemos preparado un set muy potente para mañana, hacer una fiesta de locos ahí. Sé que mañana va a ser una noche muy, muy especial para nosotros y para el público también".

En el plano personal, compartió su mirada actual frente a sus inicios: "Estoy anhelando volver a la inocencia. De hecho, mi estado de WhatsApp es 'madurando hacia la infancia'". Y agregó: "El amor de los hijos es algo muy fuerte, es lo más fuerte que existe. Ese es el amor puro, limpio, sin censura. Es algo totalmente sagrado".

Finalmente, al abordar el contexto social y político que vive la comunidad latina en Estados Unidos, expresó: "Hay una canción que se llama 'Humano' y habla sobre eso, sobre la necesidad de volver a conectarnos con la mirada, con el abrazo, con el 'cómo estás,qué te pasa,qué necesitas'".

En esa línea, cerró con una reflexión sobre la tecnología: "Con tanta inteligencia artificial y con tantas cosas que van a cambiar el mundo de verdad, qué bueno poder recordar lo que somos y tratar de usar esas herramientas, pero que no nos sobrepasen".