NMIXX y el debut del k-pop en Viña 2026: Del público al escenario en un año

La agrupación femenina surcoreana NMIXX se presentará en el escenario del Festival de Viña del Mar como parte de la versión 65 del certamen, marcando su debut en la Quinta Vergara tras haber asistido el año pasado como espectadoras en la presentación de Myriam Hernández.

Durante la conferencia de prensa, la líder Haewon abordó el fenómeno del K-pop en el país: "El año pasado, cuando visitamos Santiago, aprendimos mucho sobre la pasión de la música latina". "Nos emociona que exista tanto amor por el K-pop en Latinoamérica. Esperamos que mañana puedan disfrutar de nuestro mix pop".

La artista explicó que el mixpop es "donde dos o más estilos se unen en una sola canción", las integrantes adelantaron que su show reflejará esa fusión de estilos. "Cuando culturas y sonidos diferentes se encuentran, se genera una gran sinergia", agregó Haewon.

Respecto a posibles colaboraciones, Lily sorprendió al responder en español ante la sugerencia de trabajar con la banda chilena Q_AR: "Gracias por la recomendación", dijo, y luego agregó: "Sería un honor trabajar con artistas chilenos. Esperamos que esta experiencia nos permita abrir más oportunidades para colaborar con artistas latinoamericanos".

Al ser consultadas sobre el público de la Quinta Vergara, Bae aseguró: "Sí, tenemos claro qué es el 'monstruo'. Sabemos que se le llama al público. Estamos super ansiosas de poder sentir su energía. El año pasado pudimos sentirlo como espectadoras, ahora queremos vivir esa experiencia como artistas".

En esa línea, Haewon subrayó que el público chileno "expresa su amor de manera muy honesta y cálida" y que esa reacción "es parte de la obra". "Además, estamos preparando una gira mundial, así que esperamos volver pronto y reencontrarnos con ustedes", añadió.

¿Reinas del Festival?

En paralelo, avanza la votación para elegir a los próximos Reyes del Festival de Viña, proceso que estará abierto hasta las 23:59 horas de este lunes 23 de febrero. En esta edición, NMIXX lidera los cómputos y cada voto será clave para definir al Top 10 que avanzará a la gran final.