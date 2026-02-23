Stefan Kramer mencionó a Tonka Tomicic y al "Caso Relojes": Animadora celebró el chiste

Con una carcajada recibió Tonka Tomicic la mención que le hizo Stefan Kramer durante su actuación en Viña 2026.

El comediante hizo un repaso por su exitosa carrera, incluyendo su debut en Viña en 2008, cuando Tomicic animaba junto a Sergio Lagos.

"Estaba la Tonka, me iba a dar el reloj de oro", dijo Kramer, generando risas y recordando el vínculo de la animadora en el "Caso Relojes" a través de su exesposo "Parived".

Al escuchar el chiste, Tonka fue enfocada por la transmisión y sólo atinó a reírse con euforia.