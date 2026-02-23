Tito Noguera fue homenajeado en Viña 2026: "Es una estrella que nos ilumina"

El actor Héctor Noguera fue homenajeado durante la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Tras la presentación de la competencia internacional, y aprovechando la presencia de la actriz Carolina Arregui en el escenario como coanimadora, el evento decidió recordar al legendario artista fallecido en 2025.

"Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros. Es muy emocionante recordarlo en este escenario", señaló Arregui, mientras en las pantallas de la Quinta Vergara se proyectaba una imagen de Noguera.

"Siento que Tito hoy es una estrella que nos ilumina con toda su luz. Quiero pedir un fuerte aplauso por Tito y por todas esas estrellas que nos iluminan", agregó visiblemente emocionada Arregui, quien perdió a su esposo Roy Sothers el año pasado.