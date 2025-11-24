Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Viña 2026 confirma su line up por día: así queda la programación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival, conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se llevará a cabo entre el 22 y 27 de febrero.

Viña 2026 confirma su line up por día: así queda la programación
Llévatelo:
La organización del Festival de Viña reveló este lunes el line up diario para su versión 2026.

El pasado viernes, se dieron a conocer los nombres de los artistas que participarán del certamen -a realizarse entre el 22 y 27 de febrero-, donde se incluyen shows de Mon Laferte, Juanes, Pet Shop Boys, entre otros. 

La preventa de tickets para clientes de la compañía telefónica y banco auspiciadores estará disponible el miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas mediante Puntoticket, 

En tanto, la venta general de entradas para el certamen comenzará el viernes 28 de noviembre a las 11:30 h oras, a través del mismo sistema.

Así queda la parrilla diaria de Viña 2026

Domingo 22 de febrero:

  • Gloria Estefan
  • Comediante por confirmar
  • Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero:

  • Pet Shop Boys
  • ⁠Comediante por confirmar
  • ⁠Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

  • Jesse y Joy
  • ⁠Comediante por confirmar
  • ⁠NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

  • Juanes
  • Comediante por confirmar
  • Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

  • Mon Laferte
  • Comediante por confirmar
  • Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero:

  • Paulo Londra
  • Comediante por confirmar
  • Pablo Chill-E
  • ⁠Milo J

