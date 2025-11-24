Viña 2026 confirma su line up por día: así queda la programación

La organización del Festival de Viña reveló este lunes el line up diario para su versión 2026.

El pasado viernes, se dieron a conocer los nombres de los artistas que participarán del certamen -a realizarse entre el 22 y 27 de febrero-, donde se incluyen shows de Mon Laferte, Juanes, Pet Shop Boys, entre otros.

La preventa de tickets para clientes de la compañía telefónica y banco auspiciadores estará disponible el miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas mediante Puntoticket,

En tanto, la venta general de entradas para el certamen comenzará el viernes 28 de noviembre a las 11:30 h oras, a través del mismo sistema.

Así queda la parrilla diaria de Viña 2026

Domingo 22 de febrero:

Gloria Estefan

Comediante por confirmar

Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero:

Pet Shop Boys

⁠Comediante por confirmar

⁠Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

Jesse y Joy

⁠Comediante por confirmar

⁠NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

Juanes

Comediante por confirmar

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

Mon Laferte

Comediante por confirmar

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero:

Paulo Londra

Comediante por confirmar

Pablo Chill-E

⁠Milo J