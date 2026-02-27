Viña 2026: Piare con Pe arrasó en su debut en el Festival

La comediante Piare con Pe tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar con una rutina que mezcló música y vivencias personales.

En su actuación la humorista contó historias de su vida, hizo referencias a canciones, rapeó e interactuó con el público, logrando una conexión perfecta con el Monstruo.

Uno de los momentos centrales de su actuación fue cuando relató su experiencia como hija de un funcionario de Carabineros con hilarantes anécdotas que se repartieron a lo largo de su presentación.

También habló de su gusto por el reggeaton con varias referencias a clásicos del género, justo en una noche en la que se esperaba la actuación de Yandel al cierre.

En el bis, y tras haber recibido la Gaviota de Plata, invitó a cuatro voluntarios del público para una dinámica en la que los puso a bailar frente a toda la Quinta Vergara.

La rutina de Piare con Pe promedió 2.148.593 de espectadores por minuto con un peak de 2.275.330.