Festival de Las Condes 2026 confirma a Puma Rodríguez, Ana Torroja y Luis Slimming

Este miércoles, se confirmaron a los primeros artistas que formarán parte del Festival de Las Condes 2026.

Durante el matinal "Contigo en la Mañana", Catalina San Martín, alcaldesa de dicha comuna, anunció a José Luis "Puma" Rodríguez, Ana Torroja y al comediante Luis Slimming como los primeros nombres que subirán al escenario del certamen.

El evento, producido por la Corporación Cultural de Las Condes junto a DG Medios, será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y contará nuevamente con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

El Festival de Las Condes 2026 se realizará los días 30 y 31 de enero en el Parque Padre Hurtado, consolidándose como uno de los panoramas estivales más esperados de la capital.