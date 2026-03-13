Guía definitiva para Lollapalooza 2026: Horarios, accesos, transporte y cómo ver el festival

A solo horas del inicio de Lollapalooza Chile 2026, el festival ya alista su regreso al Parque O'Higgins con tres jornadas de música programadas para este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Las puertas del recinto abrirán a las 13:00 horas cada día y las presentaciones se extenderán durante toda la tarde y noche en los distintos escenarios instalados dentro del parque.

Horarios y artistas por día

La programación completa del evento, publicada por la organización, contempla más de 90 shows en seis escenarios distintos distribuidos dentro del parque.

Entre los nombres que encabezarán el line up durante el fin de semana figuran Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Doechii, Los Bunkers, Lorde y Turnstile, junto a otros artistas nacionales e internacionales que completan la parrilla de esta edición.

Transporte y extensión de Metro

Para facilitar el traslado de los asistentes, se anunció un plan especial de transporte público durante el fin de semana del festival.

Metro de Santiago contará con extensión horaria en estaciones cercanas al Parque O'Higgins: el viernes 13 y sábado 14 de marzo el servicio funcionará hasta las 02:00 horas, mientras que el domingo 15 operará hasta la 01:00 horas.

En paralelo, Red Movilidad dispondrá de servicios especiales de buses para apoyar el retorno del público tras el cierre de cada jornada.

Mapa y accesos al parque

En tanto, el mapa oficial del festival detalla la ubicación de los distintos escenarios, zonas de comida, espacios de descanso y servicios dentro del recinto.

El público podrá ingresar al parque a través de los accesos habilitados en los sectores de Tupper, Rondizzoni y Avenida Matta.

Streaming del festival

Por último, quienes no asistan al festival también podrán seguir parte del evento de forma online.

Lollapalooza Chile 2026 tendrá transmisión en vivo a través de su canal oficial en YouTube y en su sitio web, donde se emitirán presentaciones seleccionadas y contenidos especiales durante las tres jornadas.