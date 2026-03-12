Síguenos:
Lollapalooza

Lollapalooza 2026 confirma transmisión en vivo: Cómo y dónde ver

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O'Higgins.

Este jueves, Lollapalooza Chile 2026 anunció que contará con transmisión en vivo vía streaming.

El evento, a realizarse el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O'Higgins, podrá verse a través del canal de YouTube del festival. 

En tanto, las presentaciones también estarán disponibles a través del sitio web de Lollapalooza. 

Así, durante las tres jornadas se podrán disfrutar de los shows de DJO, Tom Morello, Interpol, Tyler, The Creator, Kygo, Men I Trust, KATSEYE, Viagra Boys, Addison Rae, Lorde, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones, entre otros artistas, próximos a confirmarse.

Los últimos pases diarios para el festival están disponibles a través de Ticketmaster.cl, mientras que los pases generales de 3 días se encuentran agotados. 

