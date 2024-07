Louis Tomlinson llevó un televisor a Glastonbury para ver partido de fútbol

Pese a no haberse presentado en el festival Glastonbury, Louis Tomlinson fue calificado como el "héroe" de la jornada al llegar al evento con un televisor para ver la Eurocopa.

Luego de que la organización del festival señalara que no transmitiría el partido de Inglaterra contra Eslovaquia, el cantante tomó cartas en el asunto y, con su grupo de amigos, instalaron una pantalla en la explanada para seguir en directo a la selección Inglesa.

Si bien Shania Twain se encontraba sobre el escenario en ese minuto, decenas de asistentes llegaron para ver el partido junto al ex One Direction. Así evidenció Lottie, hermana del ídolo juvenil, en su cuenta de TikTok.

No obstante, el artista debió lidiar con problemas de señal para la transmisión y la oposición de los organizadores, quienes exigieron varias veces al autor de "Chicago" apagar la pantalla, siendo abucheados por la multitud.

"Compramos un televisor y lo hemos puesto en un balde de piedras y tierra. Ha sido un poco complicado porque la señal se iba y volvía, pero con suerte conseguimos la victoria", dijo Tomlinson a BBC.

Tras la victoria de Inglaterra, la acción del oriundo de Doncaster fue calificada por los presentes como "heroica", "icónica" e "increíble".

Glastonbury doesn't show football. But in one of the campsites, someone set up a flatscreen to screen the England match.



That someone was Louis Tomlinson, from One Direction. He spoke to @katierazz after England's win. pic.twitter.com/rIGNF2EhET