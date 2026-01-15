Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué
Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy jueves 15 de enero
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El tradicional certamen se podrá ver en TVN.
El tradicional certamen se podrá ver en TVN.
Este jueves 15 de enero comienza una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué a través de las pantallas de Televisión Nacional.
El certamen será animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que volverá por su segunda edición en conjunto.
"Estamos ansiosos y expectantes de lo que vendrá y de poder reencontrarnos con toda la gente hermosa de Olmué, en uno de los festivales más importantes de nuestro país", dijo María Luisa Godoy.
Olmué 2026 se realizará entre el 15 y el 18 de enero.
Para este jueves 15 se esperan los shows de: