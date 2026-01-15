Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy jueves 15 de enero

Este jueves 15 de enero comienza una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué a través de las pantallas de Televisión Nacional.

El certamen será animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que volverá por su segunda edición en conjunto.

"Estamos ansiosos y expectantes de lo que vendrá y de poder reencontrarnos con toda la gente hermosa de Olmué, en uno de los festivales más importantes de nuestro país", dijo María Luisa Godoy.

Olmué 2026 se realizará entre el 15 y el 18 de enero.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este jueves 15 se esperan los shows de: