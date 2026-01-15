Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy jueves 15 de enero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tradicional certamen se podrá ver en TVN.

Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy jueves 15 de enero
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves 15 de enero comienza una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué a través de las pantallas de Televisión Nacional.

El certamen será animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que volverá por su segunda edición en conjunto.

"Estamos ansiosos y expectantes de lo que vendrá y de poder reencontrarnos con toda la gente hermosa de Olmué, en uno de los festivales más importantes de nuestro país", dijo María Luisa Godoy.

Olmué 2026 se realizará entre el 15 y el 18 de enero.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este jueves 15 se esperan los shows de:

  • Myriam Hernández
  • Paul Vásquez
  • Nicole

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada