Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué
Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy viernes 16 de enero
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El certamen tuvo una exitosa jornada inaugural.
El certamen tuvo una exitosa jornada inaugural.
Este viernes 16 de enero continúa el Festival del Huaso de Olmué 2026, evento que se puede ver a través de las pantallas de Televisión Nacional.
El certamen es animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que vuelve por su segunda edición en conjunto.
En su jornada inaugural Olmué 2026 se posicionó en el primer lugar de audiencia con un promedio de 655.199 personas por minuto y un peak de 1.215.053 personas, gracias a los shows de Myriam Hernández, Paul Vásquez y Nicole.
Para este viernes 16 se esperan los shows de: