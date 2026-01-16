Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy viernes 16 de enero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen tuvo una exitosa jornada inaugural.

Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy viernes 16 de enero
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes 16 de enero continúa el Festival del Huaso de Olmué 2026, evento que se puede ver a través de las pantallas de Televisión Nacional.

El certamen es animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que vuelve por su segunda edición en conjunto.

En su jornada inaugural Olmué 2026 se posicionó en el primer lugar de audiencia con un promedio de 655.199 personas por minuto y un peak de 1.215.053 personas, gracias a los shows de Myriam Hernández, Paul Vásquez y Nicole.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este viernes 16 se esperan los shows de:

  • Hijos de Mariana de Osorio
  • Luck Ra
  • Erwin Padilla
  • Alanys Lagos y Toly Fu

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada