Festival del huaso de Olmué 2026: Programación de hoy viernes 16 de enero

Este viernes 16 de enero continúa el Festival del Huaso de Olmué 2026, evento que se puede ver a través de las pantallas de Televisión Nacional.

El certamen es animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que vuelve por su segunda edición en conjunto.

En su jornada inaugural Olmué 2026 se posicionó en el primer lugar de audiencia con un promedio de 655.199 personas por minuto y un peak de 1.215.053 personas, gracias a los shows de Myriam Hernández, Paul Vásquez y Nicole.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este viernes 16 se esperan los shows de: