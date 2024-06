Bombo Fica anunció su próximo retiro del humor: "Lo conversé con mi hijo"

El humorista Daniel "Bombo" Fica fue el último invitado al programa "Podemos hablar", donde compartió impactantes historias y además se sinceró con respecto a las expectativas de su carrera.

En ese sentido, Fica dio a conocer que próximamente proclamará su adiós definitivo del humor, en 2026, cuando cumpla cuatro décadas de una brillante carrera.

"Lo conversé con mi hijo. Quiero cumplir mis cuarenta años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme", confesó Bombo Fica a Julio César Rodríguez.

El balance de Bombo Fica tras cuarenta años de carrera: "Espero haber ofendido muy pocos"

En medio de la instancia, el humorista nacional de 60 años además dio espacio a la autocrítica, y las lecciones que aprendió después de enseñanzas del público que le tocaron.

"Espero haber dejado una huella. Espero haber tenido la oportunidad de haber entregado mucha alegría y amor a la gente, con mi trabajo", señaló, además que añadir "espero haber ofendido a muy pocos".

Para seguir en línea con su idea, Fica sostuvo que "en el humor se ofende, se lastima. Muchas veces se confunde esto de la risa fácil con ridiculizar o lastimar a otras personas".

"Lo aprendí en una actuación en el casino de Viña. Yo contaba un chiste de un gangoso y mataba con ese chiste", añadió el comediante de 60 años.

"Yo creo que hay que dejar un tiempo para cumplir esos sueños que uno quiso hacer. Ir a esos lugares que uno quiso conocer. Tener un proyecto que no tiene nada que ver con esto", señaló.

"Me destrozó el corazón"

Luego, Fica procedió a contar la anécdota que marcó para siempre su vida y su carrera.

"Cuando me estaba retirando del casino, una persona que hacía aseo me fue a felicitar y, me dijo, que me admiraba mucho y que, lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso porque él tenía un niño que sufría de ese problema y era víctima de burla y bullying", recordó.

"Me destrozó el corazón, me sentí avergonzado y prometí que nunca más hacerlo", rememoró, y prometió que "desde ese día nunca más conté chistes que tengan que ver con ofender a otras personas. Quiero entregar cariño y amor en mi trabajo", cerró.