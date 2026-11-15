Bombo Fica y su retiro de los festivales televisados: "Tendría que ser muchísima plata para volver a Viña"

Bombo Fica se prepara para vivir una noche especial en el Festival del Huaso de Olmué 2027, instancia que marcará su cuarta y última vez sobre el escenario de El Patagual, concretando así su retiro de los certámenes televisados tras cuatro décadas de trayectoria.

En conversación con Cooperativa, el humorista profundizó en los motivos que lo llevaron a aceptar esta invitación de Chilevisión luego de haber anunciado anteriormente su alejamiento de este tipo de eventos. Según explicó, conversaciones con la producción, su equipo y su hijo lo convencieron de realizar una despedida formal frente al público masivo.

"Me hicieron entender de que a veces es bueno despedirse de una forma correcta. Y encontraron que la mejor manera es ser transversal, llegar a toda la gente, donde en este país -donde el espectáculo y la entretención no es un derecho social, sino que es un bien de consumo- estos escenarios le permiten al público transversalmente despedirse o por lo menos tener la cercanía de ver a su artista", señaló.

Asimismo, el comediante recalcó que tras Olmué iniciará un retiro paulatino para priorizar su vida personal, defendiendo el derecho al descanso. "Yo me quiero retirar de esto y lo quiero hacer a una edad prudente, creo que es importante hacerlo. Quiero disfrutar de tiempo para mí, no solo para el espectáculo", afirmó, agregando que "los que hacen grande este país son los trabajadores y los trabajadores deben tener una edad de retiro prudente con una buena jubilación".

¿Volverá a Viña?

La relación entre el humorista y el Festival de Viña del Mar ha estado marcada por la distancia en los últimos años. Tras presentarse por última vez en la Quinta Vergara en 2018, Bombo Fica se marginó del certamen luego de acusar públicamente a la productora a cargo de ofrecer pagos "irrisorios" y desproporcionados a los artistas chilenos en comparación con las cifras millonarias destinadas a los números internacionales.

Consultado precisamente sobre si existe alguna posibilidad de regresar eventualmente a Viña, el comediante respondió fiel a su estilo, aunque advirtiendo que hoy lo ve casi imposible.

"Bueno, Napoleón dijo: 'Todo hombre tiene su precio', ¿cachái? (sic) Pero tendría que ser muchísima plata, lo veo difícil. Y como va este país, lo veo difícil", sentenció.

Finalmente, respecto a lo que presentará en El Patagual y si incluirá bromas sobre la contingencia política, el artista prefirió mantener el misterio: "Dejaría de ser sorpresa si le cuento (...) Espero estar a la altura de estas cuatro décadas y de todo el cariño que me ha entregado mi público", concluyó.