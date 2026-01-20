Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.7°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Humor

Comediantes chilenos encabezan show solidario por incendios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo y Lucho Miranda son algunos de los nombres que se presentarán este miércoles en Peñalolén.

Comediantes chilenos encabezan show solidario por incendios
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La comuna de Peñalolén será escenario de un show de humor solidario en apoyo a las familias damnificadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

La actividad, organizada en coordinación con el municipio, reunirá a destacados comediantes nacionales con el objetivo de recaudar fondos que irán en ayuda directa de los sectores afectados por la emergencia.

El espectáculo contará con las presentaciones de Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo, Paloma Salas, Sergio Freire, Alison Mandel y Lucho Miranda. 

En tanto, la animación del evento estará a cargo de Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy.

El evento se realizará el miércoles 21 de enero desde las 20:30 horas en el Centro Cultural Chimkowe, ubicado en Avenida Grecia 8787.

Las entradas tienen un valor de $25.000 más cargos y la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar a las familias damnificadas y los procesos de reconstrucción.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada