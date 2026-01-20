Comediantes chilenos encabezan show solidario por incendios

La comuna de Peñalolén será escenario de un show de humor solidario en apoyo a las familias damnificadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

La actividad, organizada en coordinación con el municipio, reunirá a destacados comediantes nacionales con el objetivo de recaudar fondos que irán en ayuda directa de los sectores afectados por la emergencia.

El espectáculo contará con las presentaciones de Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo, Paloma Salas, Sergio Freire, Alison Mandel y Lucho Miranda.

En tanto, la animación del evento estará a cargo de Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy.

El evento se realizará el miércoles 21 de enero desde las 20:30 horas en el Centro Cultural Chimkowe, ubicado en Avenida Grecia 8787.

Las entradas tienen un valor de $25.000 más cargos y la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar a las familias damnificadas y los procesos de reconstrucción.