Con Pedro Pascal y Meryl Streep: Recrean "El Chavo del 8" al estilo de Hollywood

¿Cómo sería "El Chavo del 8" con un elenco lleno de estrellas de Hollywood? Esa es la pregunta que intentó responder un divertido video realizado con Inteligencia Artificial.

La cuenta @gatoficcion recreó el elenco de la popular serie mexicana con actores de la talla de Meryl Streep, como la Bruja del 71, o Tom Hanks, como Jaimito el cartero.

El chileno Pedro Pascal también apareció como el Profesor Jirafales, Adam Sandler como El Chavo, Anne Hathaway como La Chilindrina y Jennifer Aniston como Doña Florinda. El elenco lo cerró Bad Bunny como Quico, papel que ya interpretó en el programa "SNL".