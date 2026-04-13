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Tópicos: Magazine | Humor

Con Pedro Pascal y Meryl Streep: Recrean "El Chavo del 8" al estilo de Hollywood

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La reimaginación fue hecha con Inteligencia Artificial.

Con Pedro Pascal y Meryl Streep: Recrean
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¿Cómo sería "El Chavo del 8" con un elenco lleno de estrellas de Hollywood? Esa es la pregunta que intentó responder un divertido video realizado con Inteligencia Artificial.

La cuenta @gatoficcion recreó el elenco de la popular serie mexicana con actores de la talla de Meryl Streep, como la Bruja del 71, o Tom Hanks, como Jaimito el cartero.

El chileno Pedro Pascal también apareció como el Profesor Jirafales, Adam Sandler como El Chavo, Anne Hathaway como La Chilindrina y Jennifer Aniston como Doña Florinda. El elenco lo cerró Bad Bunny como Quico, papel que ya interpretó en el programa "SNL".

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