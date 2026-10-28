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Tópicos: Magazine | Humor

Fabrizio Copano descartó su participación en el Festival de Viña del Mar 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nombre del comediante había sido objeto de rumores.

Fabrizio Copano descartó su participación en el Festival de Viña del Mar 2027
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El comediante Fabrizio Copano derribó los rumores y descartó su presencia en el próximo Festival de Viña del Mar.

El nombre del humorista había sido mencionado por algunos portales de noticias como uno de los tres confirmados para Viña 2027. Sin embargo, él mismo se encargó de negarlo en sus redes sociales.

"No voy a ser parte del Festival de Viña del Mar 2027", señaló, y confirmó que "no ha existido ninguna negociación ni conversación al respecto".

"Les deseo mucha suerte a quienes les toque subirse a ese escenario. Yo lo veré desde el sillón", agregó en un mensaje redactado con Inteligencia Artificial.

Por ahora Viña 2027 no tiene artistas ni humoristas confirmados.

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