Mauricio Medina reacciona a chiste de Paul Vásquez en Olmué 2026: "Fue de mal gusto"

Durante su presentación en el Festival de Olmué 2026, el humorista Paul Vásquez lanzó un chiste en referencia a Mauricio Medina, su excompañero en "Dinamita Show".

En medio de la rutina, el comediante hizo alusión a la situación de salud de "El Indio", quien sufrió la amputación de parte de su pierna derecha a finales de 2023, debido a la diabetes que padece.

Bajo este contexto, "El Flaco" mencionó que un productor lo llamó para reunir al dúo en Viña 2020, a lo que este contestó que "Dinamita ya no corre" y "la relación está cortada".

Asimismo, el también bombero afirmó que había resultado exitoso tras el quiebre del dúo, añadiendo: "Indio, te paseo".

Mauricio Medina responde a chistes de Paul Vásquez

Por su parte, Mauricio Medina no tardó en contestar a las bromas de su colega, lanzando una breve declaración.

"Yo me hago cargo de lo que yo hablo, no de lo que habla él", dijo el comediante a FM2, señalando que "si alguien tiene que opinar de lo que dijo, es él".

Finalmente, Medina entregó una corta opinión sobre este tipo de chistes: "Para mí solo fue un chiste de mal gusto", sentenció.