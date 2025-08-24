Síguenos:
Magazine | Humor

Natalia Valdebenito cancela show en Rancagua por "razones de fuerza mayor"

Publicado:
Cooperativa.cl

Todo ocurre semanas después de causar una polémica por un chiste sobre la tragedia minera en El Teniente.

Natalia Valdebenito cancela show en Rancagua por
 Aton
Este sábado se confirmó la cancelación del show que la comediante Natalia Valdebenito tenía programado para el 4 de septiembre en Rancagua, región de O'Higgins.

Mediante un comunicado, la productora encargada informó que la suspensión se debe a "razones de fuerza mayor completamente ajenas a la producción".

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda ocasionar", expresaron, agregando que la devolución de las entradas será gestionada por la ticketera, la cual contactará a los compradores vía correo electrónico.

Cabe recordar que esta cancelación ocurre apenas semanas después de que Valdebenito protagonizara una polémica por un chiste referido a la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, donde fallecieron seis mineros, hecho por el cual tuvo que ofrecer disculpas públicas.

