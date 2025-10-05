Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

31 Minutos debuta en Tiny Desk: Cuándo y dónde estrena

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda detrás de la exitosa serie será parte del "Mes de la Música Latina".

31 Minutos debuta en Tiny Desk: Cuándo y dónde estrena
En portada

Esta semana, la banda musical de 31 Minutos hará su debut en el popular Tiny Desk de NPR (National Republic Radio). 

Como parte del "Mes de la Música Latina", Tulio Triviño y compañía llegarán a Washington D.C. para presentar parte de sus exitosos en un íntimo formato, que promete sorpresas para los fanáticos.

Si bien, no hay setlist confirmado, la presentación contará con los hermanos Ilabaca, Jani Dueñas, Álvaro Díaz, Pedro Peirano y otros talentos nacionales. 

¿A qué hora estrena el Tiny Desk de 31 Minutos?

Así, los protagonistas de la serie homónima se sumarán a la lista de artistas chilenos en participar de este formato, donde destacan Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio, cuya sesión estrenó hace unos días. 

En tanto, la presentación de 31 Minutos en Tiny Desk estará disponible este lunes 6 de octubre a las 6 AM (hora local), a través del canal de YouTube de NPR. 

Las + leídas
En portada