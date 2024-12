Acusan a Adele de plagio: Justicia brasileña ordenó retirar la canción del streaming

Debido a una demanda de plagio, la justicia brasileña ordenó que la canción "Million Years Ago" de Adele sea retirada a nivel mundial, incluidos de todos los servicios de streaming.

De acuerdo a la denuncia, el compositor Toninho Geraes acusó que el tema de la británica, perteneciente a su álbum "25" (2015), es una copia de la melodía de su éxito "Mulheres", interpretado por la leyenda de la samba Martinho da Vila y lanzado en 1995.

La decisión, dictada el pasado viernes 13 de diciembre por el juez Victor Torres, afecta directamente a Sony Music y Universal Music, sellos discográficos de la artista, exigiendo a sus filiales brasileñas que se abstengan de "usar, reproducir, editar, distribuir o comercializar la canción 'Million Years Ago' en cualquier formato, físico o digital".

Asimismo, en caso de incumplir estas ordenes, las compañías musicales podrían enfrentar una multa de hasta 8 mil dólares, sumándose a una demanda por pérdidas económicas y daños morales interpuesta por el músico, quien exige 160 mil dólares en regalías y que sea reconocido como compositor de la canción.

"Es un hito para la música brasileña, que ha sido muchas veces copiada para componer éxitos internacionales", declaró a la AFP el abogado Fredimio Trotta, representante de Geraes.

Por su parte, los sellos discográficos y la voz de "Rolling in the Deep" no han emitido declaraciones respecto a la demanda.