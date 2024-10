Adele rompió en llanto al encontrarse con Céline Dion en residencia de Las Vegas

Un momento lleno de emoción vivieron la cantante Adele junto a la vocalista franco-canadiense Céline Dion la noche de este sábado, después de que la británica la divisara en medio de la multitud en uno de sus conciertos.

Ocurrió durante un concierto en Las Vegas, cuando la intérperte de "Rolling in the deep" vio a la artista reconocida por el tema "My heart will go on" entre los espectadores del show.

En el registro que evidenció el momento, se ve a Adele interpretando su canción "When we were young" cuando se acercó a Dion, quien estaba sentada en un palco lateral del Coliseo del Caesars Palace.

Las dos artistas no pudieron evitar contener las lágrimas al compartir un fuerte abrazo y algunas palabras, para posteriormente Céline darle un beso en la mano a Adele.