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Tópicos: Magazine | Música

Adiós al sueño californiano: Red Hot Chili Peppers aclaró su anunciada visita a Sudamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuarteto había sido anunciado para un show en Argentina, pero ellos lo descartaron.

Adiós al sueño californiano: Red Hot Chili Peppers aclaró su anunciada visita a Sudamérica
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El grupo Red Hot Chili Peppers derribó los sueños de sus fans latinos y descartó la visita a Sudamérica que había sido anunciada este martes por una productora argentina.

De manera sorpresiva la empresa trasandina Underdog, en conjunto con el club Rosario Central, anunciaron que los autores de "By the way" tocarían en el Estadio Gigante de Arroyito en junio próximo para un evento llamado Music Gol Festival.

Pese a estos detalles, el show nunca fue confirmado por la banda ni por ninguno de los otros nombres que aparecían en el cartel.

Horas después, y en la misma publicación del festival, la cuenta oficial de Red Hot Chili Peppers descartó su presencia y escribió "lo sentimos, no somos nosotros".

Pese a ello las publicaciones del evento no han sido bajadas por los supuestos organizadores.

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