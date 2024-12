Afirman que One Direction planeaba regresar antes de la muerte de Liam Payne

Un cercano a los integrantes de One Direction reveló que la banda estaba planeando su regreso previo a la muerte de Liam Payne, fallecido durante octubre en Buenos Aires.

Según US Weekly, los cinco artistas estaban "en conversaciones para hacer un último concierto de reunión", planes que quedaron en pausa tras la repentina muerte del oriundo de Wolverhampton.

No obstante, la fuente señaló que los intérpretes de "Night Changes" no descartan "hacer un homenaje a Liam. Están tan devastados en este momento que ni siquiera pueden pensar en eso como un proyecto legítimo, pero ha sido discutido. La muerte de Liam ha causado un gran dolor en ellos".

El pasado 20 de noviembre, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik, que había dejado la boyband en marzo de 2015, se reencontraron públicamente en el funeral de Payne realizado en Amersham, Inglaterra.

"[La muerte de Liam] fue una llamada de atención para todos ellos. Antes, se mantenían en contacto esporádicamente pero ya no eran amigos cercanos", aseguró el citado medio, añadiendo que, tras la partida de su compañero, los músicos decidieron reparar sus vínculos.

La boyband británico-irlandesa, formada el 2010 en el programa "The X Factor", decidió poner pausa a sus actividades conjuntas a fines del 2015 y si bien, se esperaba que el hiatus durara solo 18 meses, las carreras solistas de sus integrantes dificultaron una reunión.