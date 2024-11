Miembros de One Direction despidieron a Liam Payne en su funeral

Los cuatro exmiembros del grupo One Direction llegaron hasta el funeral de Liam Payne para despedir a su excompañero de labores.

Según detallan medios británicos, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan acudieron hasta la iglesia Home Counties para una ceremonia que se extendió por cerca de 45 minutos.

One Direction members reunite at Liam Payne’s funeral in the UK#OneDirection pic.twitter.com/MeasdOgCBM