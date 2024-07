Alberto Plaza salió a defender al "grande" Quique Neira por dichos sobre el estallido

Las palabras de Quique Neira sobre el estallido social, afirmando que fue "usado", tuvieron el apoyo del cantautor Alberto Plaza en redes sociales.

El ex Gondwana había declarado en una entrevista que al recordar el estallido social de 2019 "me siento utilizado como artista. Al final es mi conclusión. No se hizo nada y terminó todo en robos de plata, en corrupción".

Frente a las palabras del cantante, Plaza lo salió a apoyar en la red social X, pese a que en los últimos año la voz de "Que cante la vida" se ha posicionado más hacia la derecha.

"Grande el que se rehúsa a ser rebaño para ver más y mejor. Grande el que observa la realidad con sus propios ojos y tiene la entereza y valentía de decir lo que ve", escribió Plaza.

"Eres un grande, Quique Neira. Te admiro, no solo por tu enorme talento, sino también por tu integridad", expresó el artista que reside en Estados Unidos.