Bad Bunny en Chile: así se ve la polémica "Casita" que acompaña la escenografía

A pocos días de los conciertos de Bad Bunny en Chile, se reveló cómo luce "La Casita" en el Estadio Nacional.

A través de redes sociales, la cuenta de Instagram @escuchalamusicacl compartió las primeras imágenes de la escenografía, donde se aprecia la estructura de la casa aún en proceso de armado.

Cabe recordar que "La Casita" ha generado polémica debido a su ubicación dentro del recinto, ya que quedó instalada hacia el fondo de la cancha.

Esto provocó molestia entre asistentes que adquirieron las entradas de mayor valor, quienes cuestionaron no contar con una vista privilegiada de ese segmento del espectáculo.

Frente a las críticas, la productora del evento informó que quienes compraron los tickets más caros podrán solicitar la devolución de sus entradas si no están conformes con la disposición final del escenario.

Bad Bunny y su gira "Debí Tirar Más Fotos Tour" llegarán a Chile los días 9, 10 y 11 de enero.