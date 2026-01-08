Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.5°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El nuevo "modus operandi" (y cómo protegerse) de las estafas telefónicas

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: taylor_grote, unsplash.com
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las estafas telefónicas han evolucionado hacia niveles alarmantes de sofisticación y violencia emocional. Hoy, los delincuentes no solo utilizan tácticas de intimidación y amenazas de muerte, sino que también recurren a la suplantación de identidad de altos mandos policiales o ejecutivos bancarios para dar credibilidad al engaño. Un caso que ha encendido las alarmas es el de la actriz Amparo Noguera, quien recientemente perdió 700 millones de pesos tras ser manipulada bajo este tipo de esquemas.

Ante este complejo escenario, las autoridades son enfáticas: el éxito de estos delitos radica en generar un estado de pánico que bloquee la capacidad de reflexión de la víctima. Por ello, la recomendación primordial es interrumpir la comunicación ante cualquier sospecha, nunca entregar claves secretas y verificar la veracidad de la llamada contactando directamente a las instituciones oficiales a través de sus canales formales.

Los detalles sobre este modo de operar y cómo protegerse, en el informe de la periodista Paula Kelly.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados