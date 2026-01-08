Las estafas telefónicas han evolucionado hacia niveles alarmantes de sofisticación y violencia emocional. Hoy, los delincuentes no solo utilizan tácticas de intimidación y amenazas de muerte, sino que también recurren a la suplantación de identidad de altos mandos policiales o ejecutivos bancarios para dar credibilidad al engaño. Un caso que ha encendido las alarmas es el de la actriz Amparo Noguera, quien recientemente perdió 700 millones de pesos tras ser manipulada bajo este tipo de esquemas.

Ante este complejo escenario, las autoridades son enfáticas: el éxito de estos delitos radica en generar un estado de pánico que bloquee la capacidad de reflexión de la víctima. Por ello, la recomendación primordial es interrumpir la comunicación ante cualquier sospecha, nunca entregar claves secretas y verificar la veracidad de la llamada contactando directamente a las instituciones oficiales a través de sus canales formales.

Los detalles sobre este modo de operar y cómo protegerse, en el informe de la periodista Paula Kelly.

LEER ARTICULO COMPLETO