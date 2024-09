Bajista de Radiohead, Colin Greenwood: "Hemos estado ensayando"

En conversación con el "Hay festival Quetáraro" de México el domingo, el bajista de Radiohead, Colin Greenwood, habló sobre sus proyectos personales, además de entregar una noticia que interesaría a los fanáticos de la banda.

De acuerdo al músico, cofundador de la agrupación liderada por Thom Yorke, se ha reunido recientemente para ensayar juntos.

"Hicimos algunos ensayos hace unos dos meses en Londres, sólo para tocar las viejas canciones", declaró el hermano de Greenwood, Colin, quien hace dos meses fue internado de urgencia por una infección bacteriana. "Y fue muy divertido, lo pasamos muy bien", complementó.

Por su parte, Jonny Greenwood, ya recuperado, aunque tras la complicación debió ausentarse de la gira de su banda junto a Yorke y Tom Skinner "The Smile", comentó a The Guardian algunas semanas atrás que la banda está ocupada en proyectos separados por el momento, "no como Radiohead", enfatizó.

"Seguimos hablando todo el tiempo, sólo tenemos que hacer un plan y organizar algo de tiempo juntos por adelantado", aclaró el músico y añadió "nunca he sido muy bueno en eso. Demasiado ocupado haciendo el tonto en este estudio".