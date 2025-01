Benson Boone y Nathy Peluso suman sideshows por Lollapalooza Chile 2025

Este martes, Lollapalooza Chile anunció dos sideshows para su versión 2025: Benson Boone y Nathy Peluso.

El intérprete de "Beautiful Things", que ha sido artista invitado de megaestrellas como Taylor Swift y Lana del Rey, se presentará el próximo 20 de marzo en el Teatro Coliseo para repasar su aclamado álbum "Fireworks & Rollerblade", de donde se desprenden temas como "Cry" y "What Do You Want".

Por su parte, la artista argentina-española deslumbrará al escenario de Basel Venue el mismo día, presentando "Grasa", su más reciente trabajo donde mezcla rap, baladas y géneros tropicales, revelando un lado más íntimo y personal en sus letras.

Venta de entradas

La venta de entradas para los conciertos de Benson Boone y Nathy Peluso saldrán a la venta al mediodía de este jueves 16 de enero a través del sistema Puntoticket.

Ambos recitales se suman a la cartelera de sideshows ya anunciados por el festival musical, donde Tool, Tate McRae, Girl In Red, Inhaler, JPEGMAFIA e Israel Vibration & Roots Radics ya tienen shows en solitario fijados para marzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #LollaCL (@lollapaloozacl)