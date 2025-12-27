Síguenos:
Música

Beyoncé tuvo la gira más rentable del 2025 pese a no salir de Estados Unidos

Redacción Cooperativa

La cantante superó a Oasis, Coldplay y Shakira.

Beyoncé tuvo la gira más rentable del 2025 pese a no salir de Estados Unidos
La cantante Beyoncé se ubicó en el primer lugar de las giras musicales más rentables de 2025, superando a artistas como Oasis y Coldplay.

Con su "Cowboy Carter Tour" la artista ofreció 32 presentaciones solo en Estados Unidos, recaudando más de 407 millones de dólares y con más de 1 millón 500 mil tickets vendidos.

En el segundo lugar su ubicó Oasis con su esperada gira mundial de reunión, la cual tuvo 36 conciertos con una recaudación de 405 millones de dólares.

Coldplay, Kendrick Lamar y SZA, Shakira, The Weeknd, Chris Brown, Imagine Dragons, Lady Gaga y Post Malone completaron el top ten de las giras con mejor recaudación en el año.

