Arturo Vidal y sus vacaciones en Cali: "Muy feliz por tanto cariño"

El mediocampista Arturo Vidal sigue disfrutando de sus vacaciones en Cali, Colombia, y dedicó un mensaje para agradecerle a la ciudad el caluroso recibimiento que ha tenido junto a su pareja, Sonia Isaza.

El jugador de Colo Colo ya la rompió con su presencia en la Feria de Cali en la despedida de la Navidad, la noche del pasado 25 de diciembre.

Ahora, a través de Instagram, el "King" evidenció estar "muy feliz por tanto cariño recibido en Cali" y apuntó que "esta hermosa ciudad siempre me sorprende".

Cabe recordar que Vidal tendrá que reportarse con Colo Colo el sábado 3 de diciembre para dar inicio a la pretemporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz.