Big Time Rush regresa a Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda Big Time Rush anunció su regreso a Chile de la mano de su "In Real Life Worldwide Tour".

A través de un vídeo en redes sociales, donde revivieron su serie homónima de Nickelodeon junto a los actores Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman -que participan de la gira como invitados especiales-, el cuarteto confirmó un show para el 1 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

Cabe recordar que la última visita de Kendall, Logan, James y Carlos a territorio nacional ocurrió en febrero de 2023, encantando por partida doble a su fanaticada en el Teatro Caupolicán con temas como "Boyfriend", "Windows Down", entre otros.

Venta de entradas

La preventa de entradas para Big Time Rush comenzará el lunes 1 de septiembre a través de Puntoticket, con un 20% de descuento para los clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general estará disponible a partir del miércoles 3 de septiembre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.