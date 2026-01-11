Britney Spears da luces de regreso a los escenarios, pero descarta shows en EE.UU.

La cantante Britney Spears volvió a referirse a su vínculo con los escenarios y entregó señales de un eventual regreso a la música en vivo, aunque dejó en claro que no contempla presentarse nuevamente en Estados Unidos.

En una publicación de Instagram, la princesa del pop fue categórica: "Nunca volveré a presentarme en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles", escribió, descartando cualquier show futuro en dicho país, donde desarrolló gran parte de su carrera.

La artista también abordó su relación con las redes sociales y el contenido que comparte. "Bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente no tiene idea", señaló, agregando que "a veces da vergüenza... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida".

Pese a ello, Spears dejó abierta la posibilidad de volver a actuar fuera del país norteamericano. "Espero estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto", escribió, sin entregar mayores detalles.

En la misma publicación, la cantante mencionó que enviará a uno de sus hijos el piano que aparece en la imagen compartida, como parte de su proceso personal y creativo.

Spears, de 44 años, no se presenta en vivo desde 2018, cuando cerró la gira "Piece of Me Tour" y canceló posteriormente una residencia en Las Vegas.