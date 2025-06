BTS vuelve del servicio militar: fechas, reencuentro y calles moradas

La esperada vuelta de BTS ya tiene fecha. Este 5 de junio, la agencia BIGHIT MUSIC confirmó que RM, Jimin, V y Jungkook están por finalizar su servicio militar obligatorio y se reencontrarán con sus seguidores en eventos privados y controlados.

No se realizará ningún acto público, ya que la agencia insistió en evitar aglomeraciones por razones de seguridad, y pidió expresamente a los fans que no acudan al lugar donde serán dados de baja. En su comunicado, invitaron en cambio a enviarles "una cálida bienvenida de corazón", respetando el regreso de los artistas.

El 10 de junio, RM y V serán dados de baja y se presentarán en Chuncheon, mientras que Jimin y Jungkook lo harán el 11 de junio en Yeoncheon, un día después de su alta oficial.

Con este anuncio, solo Suga permanece en servicio activo, con fecha de baja prevista para el 21 de junio. Jin y J-Hope completaron su deber militar en 2024, marcando así el inminente regreso de los siete miembros.

Coincide además con el FESTA 2025, la tradicional celebración del aniversario de BTS, que este año se extiende del 2 al 14 de junio.

Mientras se acercan los reencuentros, Corea del Sur se ha teñido de morado en honor al grupo. Las calles de Seúl están adornadas con pancartas, buses decorados y carteles con mensajes de bienvenida. La celebración espontánea de ARMY anticipa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa para BTS.

"Namjoon-ah, congratulations on your discharge!

And don't worry, we're already each other's will 💙 "



Pls the balloon banner for Joon 's discharge is so pretty 🥹💜



Vid & pic : RbibillyhillsM#방탄소년단RM #RM #김남준 #Namjoon pic.twitter.com/YAMeSFKyVI