Charli XCX participará en una nueva película basada en el personaje histórico Juana de Arco

La popular cantante británica Charli XCX tiene una agenda bastante ocupada en cuanto proyectos cinematográficos, siendo uno de ellos el recientemente confirmado rol protagónico en una nueva película de Juana de Arco, titulada "Sacrifice".

Según dio a conocer el sitio de espectáculos Deadline, la sinopsis cuenta la historia sobre la heroína francesa, interpretada por Anya Taylor-Joy, que tiene la misión "de salvar el mundo de un ajuste de cuentas ardiente".

El reparto de la película será completado por la intérprete de "Brat", además de Chris Evans, Vincent Cassel, Ambika Mod y el rapero sueco Yung Lean, que debutará en el cine y quien anteriormente colaboró con la vocalista en una remezcla de la canción "360".

Por el momento, detalles sobre el papel específico sobre Charli XCX, quien actualmente se encuentra rodando en Grecia y Bulgaria, no han sido confirmados. Además, la artista tiene seis proyectos de cine en marcha, entre ellos "100 nights of hero y "I want your sex".