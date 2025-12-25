Diego Paulsen se perfila como opción para ser el ministro Segpres de Kast

En medio de la expectación e incógnitas sobre la conformación del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, un nombre comienza a tomar fuerza: el exdiputado Diego Paulsen se perfila como una opción para asumir la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), un ministerio fundamental para el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso.

La opción de otrora parlamentario, militante de Renovación Nacional (RN) y exjefe de campaña de Evelyn Matthei, ha tomado fuerza en los últimos días y es vista de buena manera por parlamentarios de la derecha.

"A nosotros nos parece muy positivo que se rumoree -porque eso es un rumor- de que Diego pudiera ser eventualmente Segpres, un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político y sería muy valioso para Renovación Nacional de estar presente ahí", afirmó el diputado Frank Sauerbaum (RN).

Parlamentarios del partido destacan la "muy positiva" posibilidad de Paulsen en Segpres, subrayando el valor de su presencia para RN en la relación con el Comité Político. (FOTO: ATON)

Por su parte, su par Andrés Celis, también militante RN, dijo que "el nombre de Diego Paulsen es sumamente atractivo para que ejerza la Secretaría General de la Presidencia, (dado que) es una persona dialogante, capaz, inteligente, que fue durante dos años presidente de la Cámara de Diputados".

"Me parece que es un acierto el que posiblemente pueda asumir como secretario general de la Presidencia, pero a la vez quiero ser cauto en cuanto a respetar que es una facultad del Presidente de la República quien designe finalmente a los ministros que lo van a acompañar en su gobierno", cerró el parlamentario.

La Secretaría General de la Presidencia es vista como un pilar en la relación entre el gobierno y el Poder Legislativo, lo que convierte a Paulsen, con su experiencia como líder en la Cámara Baja, en una opción estratégica.