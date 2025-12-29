Danielle queda fuera de NewJeans tras decisión de ADOR

La agencia ADOR informó sobre el estado contractual de NewJeans tras el fallo judicial que ratificó la validez de sus contratos exclusivos con el sello de HYBE, según reportó Forbes.

Según detalló la empresa, luego de la resolución del tribunal de distrito de Seúl, ADOR sostuvo conversaciones con Minji, Hanni, Danielle y sus familias, con el objetivo de abordar el impacto del fallo judicial y definir la situación individual de cada integrante, en medio del conflicto que se extendió durante el último año.

En el caso de Hanni, la agencia confirmó que, tras "mantener conversaciones profundas y prolongadas", la cantante optó por respetar el fallo judicial y seguir vinculada a la compañía, sumándose así a Haerin y Hyein, quienes regresaron oficialmente en noviembre.

Respecto a Minji, la empresa señaló que "se encuentra en conversaciones en curso con la compañía, con el fin de ampliar la comprensión mutua", y que su situación será informada más adelante, sin precisar plazos.

Sobre Danielle, la empresa informó que "sería difícil continuar como integrante de NewJeans y artista de ADOR, por lo que hoy se le notificó la terminación de su contrato exclusivo", y añadió que tienen "la intención de exigir responsabilidades legales a un miembro de la familia de Danielle y a la exdirectora ejecutiva Min Hee-jin".

En el mismo comunicado, la agencia señaló que "las integrantes estuvieron expuestas durante un largo período a información distorsionada y sesgada" y concluyó que "ADOR hará todo lo posible para resolver esta situación de manera amistosa y asegurar que NewJeans pueda volver junto a sus fans lo antes posible".

Escalada judicial previa

El conflicto entre NewJeans y ADOR se inició en noviembre de 2024, cuando las cinco integrantes anunciaron la rescisión de su contrato exclusivo, alegando incumplimientos de la agencia.

En respuesta, ADOR presentó acciones legales para confirmar la validez de los contratos y solicitó medidas cautelares para impedir actividades independientes mientras se resolvía el litigio.

En febrero de 2025, el grupo intentó continuar actividades bajo el nombre NJZ, pero el tribunal aceptó la solicitud de ADOR y bloqueó esas operaciones. Posteriormente, en octubre de 2025, el Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó que los contratos seguían siendo válidos.

Tras el fallo, algunas integrantes retomaron conversaciones con la agencia, lo que derivó en el regreso de Haerin y Hyein, mientras la situación del resto quedó sujeta a negociación.