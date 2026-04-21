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Tópicos: Magazine | Música

David Bisbal sorprende con su versión de un clásico de Camilo Sesto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Vivir así es morir de amor" es el primer single de su nuevo álbum.

David Bisbal sorprende con su versión de un clásico de Camilo Sesto
 Universal Music

El videoclip fue rodado en el Palacio Real de Aranjuez.

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El cantante español David Bisbal sorprendió este martes con el lanzamiento de su versión de "Vivir así es morir de amor", el clásico eterno del fallecido cantante y compositor Camilo Sesto.

Se trata del primer single de su próximo álbum de estudio, reinterpretando el inmortal tema como una forma de inaugurar su nueva "etapa artística marcada por la elegancia y un sonido más sofisticado", según explicó su sello.

Fue el propio Bisbal quien aseguró que "este proyecto nace con la intención de traer a la actualidad esas joyas que nos han acompañado durante tantos años, y también de acercarlas a nuevas generaciones, a personas a las que quizá, por edad, no les tocó vivirlas en su momento".

"Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías, ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme", expresó el artista.

El videoclip, que ya se encuentra disponible, fue rodado en el Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y elegido por el artista no solo por su cuidada estética, sino también por ser un enclave cargado de historia.

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