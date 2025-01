Dua Lipa fue vista en pleno centro de Santiago: Saludó a fanáticos en la Alameda

La cantante Dua Lipa fue vista en pleno centro de la ciudad de Santiago en el marco de sus actividades como rostro publicitario.

Hace unos días la británica llegó a Chile para grabar una campaña publicitaria para la marca Yves Saint Laurent. En ese contexto viajó a San Pedro de Atacama para registrar algunas imágenes.

Este viernes la intérprete de "Levitating" llegó hasta el Club de la Unión, ubicado en Alameda 1091, para continuar con su trabajo como modelo.

A la salida Dua Lipa era esperada por cientos de fanáticos, a quienes saludó desde el pórtico del recinto para luego subir al vehículo que la llevó de vuelta a su hotel.

DUA LIPA TAKES OVER SANTIAGO! 🌟🔥



Reports confirm @DUALIPA is in Santiago Centro, filming a major commercial! Fans gather outside, hoping to see the Queen of Pop in action. Could this be her next iconic moment? 👑🎥✨#DuaLipa #Chile #BreakingNews #IconAtWork



©️ piipemiranda… pic.twitter.com/ubh6JT4sEl